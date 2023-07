Maltempo, la Regione stanzia 50 milioni

TRIESTE - "La giunta regionale ha immediatamente stanziato 50 milioni di euro" per i danni danni del maltempo, che "saranno inseriti tramite un emendamento nell'assestamento di bilancio in discussione proprio in questi giorni in consiglio". Lo ha dichiarato il presidente Massimiliano Fedriga al termine della riunione di Giunta regionale, all'indomani dei fenomeni meteorologici estremi tra la serata del 24 e la mattina del 25 luglio. "Tra poco - spiega Fedriga - firmeremo la dichiarazione dello stato di emergenza perché il maltempo ha causato ingenti danni sia all'agricoltura sia alle strutture".

Ringraziando gli uomini e le donne della Protezione civile "che sono sempre stati in prima linea sia nella serata di ieri sia nelle giornate precedenti a supporto della popolazione", Fedriga ha rimarcato di aver "già contattato il governo per segnalare le difficoltà che il Friuli Venezia Giulia sta affrontando e sono fiducioso che anche Roma metterà in campo risorse per fronteggiare la situazione. Fortunatamente la nostra Regione ha le spalle large economicamente e quindi siamo in grado, forse gli unici in Italia, di reperire 50 milioni di euro per dare risposte al territorio e ai cittadini". Il governatore ha confermato che "partiranno, in coordinamento con i Comuni, i sopralluoghi sul territorio per verificare i danni. Il comparto agricolo rischia di essere pesantemente penalizzato. Il maltempo non è ancora concluso, anche se è in miglioramento, e quindi dobbiamo monitorare la situazione e agire con prudenza ma anche velocità".