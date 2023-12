Maltempo: acqua alta a Trieste, sospeso il Delfino Verde

TRIESTE - La giornata di oggi a Trieste è stata segnata da condizioni meteorologiche avverse, confermando le previsioni dell’allerta meteo diramata ieri, venerdì 1 dicembre, dalla Protezione Civile regionale. La città ha affrontato pioggia intensa, forti venti di libeccio e mareggiate, che hanno causato notevoli disagi.

Evoluzione

Nel pomeriggio e in serata avremo cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere abbondanti e solo localmente intense e temporalesche; la quota neve si abbasserà fino a 500 m circa sulle Alpi e 700 m circa sulle Prealpi. Il vento cambierà radicalmente direzione e soffierà sostenuto in prevalenza da nord-est, con qualche raffica locale anche forte (80-90 km orari). Dalla tarda sera le precipitazioni cesseranno e sui monti sarà probabile ghiaccio al suolo. Domani sole con Bora sulla costa.

Marea e mareggiata

Nella giornata odierna si sono verificati due picchi di marea, il primo ha raggiunto a Grado il livello 1.11m alle ore 1:45, mentre il secondo si è verificato alle 10:15 ed ha raggiunto, sempre a Grado, il livello di 1,23. L’alta marea è stata accompagnata anche da una mareggiata con un’altezza di onda media pari a 1,40 metri in base a quanto misurato dalla boa ondametrica posta al largo nel Golfo di Trieste.

Delfino Verde sospeso

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il servizio di linea marittima Delfino Verde, che collega Trieste a Muggia, è stato sospeso. Il forte vento e l'alta marea hanno reso impossibile mantenere il regolare servizio. Le ripercussioni del maltempo si sono fatte sentire anche a in città. Questa mattina, via Mazzini, sul lato mare, è stata allagata e gli autobus sono stati deviati. La pioggia unita all'alta marea ha causato inoltre allagamenti lungo le Rive da via Felice Venezian. Le autorità locali hanno esortato i cittadini a prestare massima attenzione e a preferire percorsi alternativi per evitare le zone allagate.