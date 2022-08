Maltempo: albero cade sulla carreggiata e "centra" un'auto ferma in via Marchesetti

Un improvviso episodio di maltempo ha colpito Trieste e la sua provincia nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto. Il forte vento e la pioggia, annunciati dall'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile, hanno reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco. In particolare, un lettore ci segnala un albero caduto su un'auto ferma in via Marchesetti. L'albero ha occupato parte della carreggiata, rendendo impraticabile una corsia. Altri inconvenienti durante il giorno in città, tra cui la caduta di alcune impalcature in centro.