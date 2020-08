Maltempo: barca di nove metri sbatte sul molo per mareggiata, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento del personale nautico del Porto vecchio dei Vigili del fuoco di Trieste, oggi, intorno alle ore 18, per soccorrere un conducente di un’imbarcazione a vela in difficoltà. La barca a vela di circa 9 metri, era ormeggiata sulla banchina in prossimità di Riva Tre Novembre e, causa mareggiata improvvisa, stava sbattendo contro il molo. Considerata l'impossibilità di metterla in sicurezza sul posto, i VV.F. hanno provveduto a trasportarla al riparo presso il Molo zero.

