Maltempo e bora forte: oltre una ventina di interventi dei Vigili del fuoco tra ieri e oggi

Sono stati una ventina gli interventi per maltempo da parte dei Vigili del fuoco, che hanno avuto luogo da ieri sera a stamattina, domenica 27 febbraio, alle 11.30. Altri cinque interventi sono al momento in coda.

La forte bora, annunciata dall'allerta gialla diramata ieri dalla Protezione civile, ha provocato criticità che hanno reso necessario l'intervento dei professionisti, soprattutto per finestre rotte, sopralluoghi per impalcature, caduta intonaci, imposte pericolanti, dissesti statici, alberi instabili e recinzioni. L'allerta è in corso fino alle 14.