Maltempo in Slovenia, la comunità slovena lancia una campagna di solidarietà

TRIESTE - A seguito della forte ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito e messo in ginocchio la Slovenia, la comunità slovena in Italia si è mobilitata lanciando la campagna di solidarietà "Aiuti alla Slovenia", per aiutare i loro connazionali. La campagna è stata presentata nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa nella sala della Zadru?na kraška banka Trst Gorica - Banca del Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia a Op?ina, di cui vi inviamo alcune foto. Sono intervenuti il Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Gregor Šuc, il Presidente della ZKB, Adriano Kova?i?, Martina Bearzi e Martin Lissiach delle organizzazioni di riferimento degli sloveni in Italia, Igor Devetak, caporedattore del Primorski dnevnik, in nome dei media sloveni in Italia, e Piergiorgio Gori, del sindacato FISAC CGIL Trst.

"Negli ultimi anni le conseguenze del cambiamento climatico hanno colpito anche l'area in cui vivono gli sloveni nel senso più ampio - si legge nella nota stampa -. Durante l'estate del 2022 gli incendi hanno devastato il Carso e nelle scorse settimane gravi eventi meteorologici hanno danneggiato anche alcune aree di insediamento degli sloveni in Italia. Negli scorsi giorni la natura ha colpito con la sua furia incontrollabile vaste aree dello stato sloveno: si è verificata la peggiore catastrofe naturale della storia della Repubblica di Slovenia". La campagna, ideata e sostenuta da ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, Rai – Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia – programmi in sloveno, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur e Dom, e da numerose organizzazioni culturali ed economiche slovene in Italia, mira a raccogliere fondi per le zone danneggiate. Le donazioni saranno devolute alla Protezione Civile della Repubblica di Slovenia.

Come donare

In particolare, le donazioni saranno devolute alla Protezione Civile della Repubblica di Slovenia. Le donazioni sono possibili tramite bonifico sul conto corrente: IBAN: IT 96 B 08928 02200 010000052015 (aperto presso la ZKB) Causale: Pomo? Sloveniji – Aiutiamo la Slovenia BIC banca: CCRTIT2TV00