Maltempo: domani chiusi per Bora i giardini pubblici

Il Comune di Trieste informa che, a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse, i giardini pubblici comunali recintanti saranno chiusi al pubblico nella giornata di domani, sabato 19 novembre, e verranno regolarmente riaperti nella giornata di domenica.

Sabato resteranno quindi chiusi i giardini pubblici: “de Tommasini” di via Giulia, “Falcone e Borsellino” di Altura, il Basevi, il “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, il “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, il “Fedora Barbieri” di via Mascagni, quello di via San Michele e campagna Prandi, Villa Cosulich in strada di Fiume, Villa Engelmann in via Chiadino, Parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, quello di piazza Hortis, quello di vicolo dell’Edera, villa Revoltella (con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura). Il giardino di Villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà invece aperto con il consueto orario di apertura/chiusura.

Il meteo di domani

Cielo in genere variabile per la prevalenza di nubi medio-alte, con maggiore probabilità di sole al mattino e più nubi al pomeriggio. Da metà giornata soffierà Bora sostenuta con qualche possibile raffica forte in serata, specie a Trieste. Dal pomeriggio possibile qualche debole pioggia sparsa.