Temporali e alberi caduti: 100 chiamate ai vigili del fuoco tra Gorizia e Trieste (FOTO)

GORIZIA E TRIESTE - Circa 70 chiamate ai vigili del fuoco di Gorizia e 25 al comando di Trieste tra la serata di ieri e nella notte, fino al mattino di oggi, martedì 25 luglio. Più di 300 in tutta la Regione. La Protezione civile del Fvg ha impiegato, in totale, oltre 300 volontari e 100 automezzi. Questo il bilancio di una notte di maltempo, con un'allerta meteo in corso e altri temporali previsti durante il giorno. Molti gli interventi per alberi caduti tra Monfalcone e Gorizia, in particolare, a Monfalcone, è precipitato un grosso ramo sulla strada in via Terenziana, nelle prime ore del mattino. A Gorizia, invece, gli alberi caduti hanno causato danni in via Manzoni e via Trieste. Il Goriziano è stato colpito in maniera importante anche dalla grandine, con chicchi anche oltre i cinque centimetri. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 chilometri orari.Al momento i soccorritori stanno smaltendo la coda di interventi da effettuare, accumulata nella notte e nelle prime ore del mattino ma, come annunciato, i temporali potrebbero continuare nel pomeriggio e in serata.

Le foto degli interventi da parte dei vigili del fuoco di Gorizia:

Gli interventi della protezione civile di Gorizia:

Danni a Monfalcone