Maltempo da Pirano a Grado, acqua alta dappertutto: raffica di interventi

Il molo Audace sotto la superficie del mare è uno degli emblemi del maltempo che si è abbattuto sul Nordest negli ultimi giorni. Se a Venezia va in scena l'ennesimo fallimento del Mose (non è stato azionato e piazza San Marco è "affondata" ndr) anche la costa del golfo di Trieste non sta meglio.

A Muggia, Grado, nella zona di San Pier d'Isonzo, ma anche il lungomare triestino da Barcola allo stabilimento la Lanterna, tutto è stato invaso dall'acqua. Nella notte sono stati ben 25 gli interventi dei Vigili del fuoco, mentre da questa mattina è stata chiusa la strada dei laghetti delle Noghere in comune di Muggia a causa della pioggia che ne ha danneggiato gravemente il manto. Sempre in Istria, anche le rive di Pirano e di piazza Tartini sono state raggiunte dall'alta marea.

Le raffiche di Bora e la pioggia dovrebbero continuare per tutta la giornata di oggi 9 dicembre. Da domani l'Osmer prevede un leggero miglioramento.