Maltempo, golfo e porto sotto stress ma nessun incidente grave

TRIESTE - Il repentino peggioramento delle condizioni meteo, che ha interessato tutto il golfo ha messo in difficoltà le operazioni nel porto di Trieste. Lo ha reso noto la guardia costiera di del capoluogo giuliano. Le forti raffiche di vento, i blackout e le interruzioni delle operazioni commerciali hanno messo a dura prova le navi ormeggiate. "Grazie al grande lavoro dei servizi tecnico nautici e terminalisti - così la nota - unitamente a tutte le forze di polizia che operano in ambito portuale, la situazione è stata gestita con prontezza e professionalità. Non si sono verificati incidenti gravi. Tutti gli attori coinvolti hanno lavorato senza sosta per ripristinare le normali operazioni non appena le condizioni lo hanno permesso. L'intervento rapido e coordinato ha permesso di mitigare gli effetti del maltempo e di garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte".