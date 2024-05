Maltempo: raffica di interventi dei vigili del fuoco, 70 in Fvg

TRIESTE - Una raffica di interventi da parte dei vigili del fuoco, a Trieste e in tutto il Fvg, tra allagamenti, alberi pericolanti e tombini saltati, tra le 20 di giovedì 30 maggio e le 10 di oggi, venerdì 31. A Trieste sono stati 10 gli interventi, ma in tutta la regione sono stati circa 70, con 10 ancora in coda nella tarda mattinata. In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti tre volte a Gorizia, sette a Pordenone e una cinquantina nella provincia di Udine, con importanti allagamenti a Lignano. L'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile del Fvg è valida fino alla mezzanotte di oggi e nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre piogge intense. Nella notte, a Trieste, si è verificato un incidente in via Caboto, forse collegato all'asfalto bagnato e, nel pomeriggio di ieri, è saltato un tombino in via Ginnastica alta a causa delle intense precipitazioni.