Maltempo: zona rive sott'acqua, disagi al traffico e ai mezzi pubblici (FOTO E VIDEO)

Disagi per l'alta marea e il maltempo: nella mattinata di oggi, martedì 9 febbraio, l'acqua ha invaso le rive tanto da far spostare il capolinea della linea 10 in piazza della Repubblica. Anche il Delfino verde è stato sospeso per alta marea dalle 8 alle 10. Anche via Diaz e quelle limitrofe (vedi foto) sono al momento allagate, situazione che sta causando disagi al traffico veicolare Il Comune invita gli automobilisti a mantenere una velocità moderata e i pedoni a transitare con prudenza.

