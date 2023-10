Maltempo, alta marea sulla costa: scuole chiuse a Grado

TRIESTE - Forte vento, alta marea, piogge intense, allagamenti e alberi caduti. E' questo il bilancio dell''ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nella notte scorsa. Come previsto dall'allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione Civile regionale, l'alta marea ha raggiunto picchi di oltre un metro, accompagnata da venti forti e piogge intense, con precipitazioni fino a 150mm. L'emergenza ha portato alla chiusura delle scuole a Grado, dove il picco di marea è stato registrato alle 23:15. Un nuovo picco è atteso per le 9:50.

Bollettino

Il passaggio di un fronte freddo ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco. Nelle ultime 24 ore sono caduti diffusamente oltre 150- 200 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche, con un massimo locale di 330 mm, dai 100 ai 200 mm in Carnia, tra i 50 e i 130 mm su Alpi e Prealpi Giulie; le piogge sono state intense anche sulla pianura udinese e pordenonese, mentre ha piovuto un po' meno sulla zona di costa e sull'Isontino. In quota sulla zona montana sono state registrate raffiche di vento da sud fino a 140-150 chilometri all'ora localmente, mentre su costa e pianura lo Scirocco ha soffiato sostenuto con raffiche fino a 75-80 chilometri all'ora nella prima parte della notte.

In arrivo un fronte secondario, meno intenso di quello passato sulla regione nella notte ma comunque piuttosto attivo. Il maltempo colpirà la regione nelle prossime ore e fino al pomeriggio di oggi. Saranno quindi possibili rovesci sparsi e qualche temporale, che potranno portare piogge localmente intense sulla montagna, ma a carattere più localizzato, e piogge al più abbondanti su pianura e costa. È previsto vento sostenuto da sudovest in quota sulla zona montana, Libeccio sostenuto sulla costa in mattinata e fino al pomeriggio, con possibili raffiche fino a 60-70 chilometri all'ora. Sulla costa saranno ancora possibili mareggiate specie tra Lignano e Grado, ed è prevista una fase di acqua alta significativa con picco attorno alle ore 10 del mattino.

I dati

Da inizio allerta, sono stati impegnati 118 volontari di protezione civile del Friuli Venezia Giulia con 47 automezzi per le attività di monitoraggio e intervento a supporto della popolazione. Al Servizio del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia sono pervenute 15 chiamate per interventi relativi all’allerta in corso