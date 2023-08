Allagamenti, alberi caduti e una città in tilt: la situazione a Trieste

TRIESTE - Confermata l'allerta arancione dalla Protezione Civile: l'afa e il caldo torrido che avevano caratterizzato le ultime giornate sono stati spazzati via da un'ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.

Piogge inarrestabili

Le Alpi e le Prealpi Carniche sono state le prime ad essere investite da piogge intense con valori cumulati prossimi agli 80 mm in un’ora. Dopo le 12:30, piogge intense hanno interessato anche la zona di Trieste e del Carso, dove, intorno alle 14, si sono verificate raffiche di vento molto forti, superiori ai 120 km/h, da sud-ovest. Nelle ore successive la pioggia ha continuato a cadere abbondante e insistente sia sull’altopiano, dove si sono raggiunti 58 mm in un’ora e i 115 mm in tre ore, che in città, dove si sono totalizzati rispettivamente 41 e 81 mm. Come reso noto dalla Protezione civile, fenomeni di tale intensità si verificano statisticamente una volta ogni 20-30 anni.

Allagamenti e disagi in città

La situazione è stata critica in vari punti della città. Il maltempo ha causato allagamenti di strade, scantinati, caduta di alberi, di tegole, intonaci e imposte. Proprio a causa degli allagamenti, è stata chiusa nel pomeriggio la Risiera di San Sabba. Chiusi anche i giardini pubblici comunali. Unica eccezione per il giardino di Villa Sartorio in via dei Modiano che è rimasto aperto con i consueti orari di apertura e chiusura. Critica anche la situazione a Muggia, dove il Comune ha emesso un avviso urgente, raccomandando ai cittadini di non uscire di casa se non per necessità assoluta. I volontari della protezione civile sono attivi in tutta l'area, con una quarantina di uomini e donne dei gruppi comunali di Duino Aurisina, Muggia, Monrupino, Sgonico, Trieste e San Dorligo della Valle.

Gli interventi dei Vigili del fuoco

Sono state centinaia le richieste di soccorso arrivate alle sale operative dei quattro comandi dei Vigili del fuoco della regione e in particolare al comando di Trieste dove sono 60 gli interventi conclusi e un centinaio le richieste ancora da gestire. Alberi caduti o pericolanti, allagamenti, caduta manufatti vari e soccorsi ad automobilisti bloccati con le proprie autovetture nell'acqua hanno impegnato oggi i vigili del fuoco triestini che hanno operato con sei squadre (tre della sede centrale, una del distaccamento di Opicina, una del distaccamento di Muggia e quella dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico) e il supporto di un'autoscala e l'autogru. Visto l'alto numero di richieste ancora da gestire le operazioni di soccorso proseguiranno ininterrottamente per tutta la notte e probabilmente anche nella giornata di domani.

Danni e interventi

Tre alberi caduti in zona Grignano, semafori in tilt in diverse zone centrali (ora ripristinati), strade allagate e tombini esplosi. E' stato questo il bilancio parziale di questo pomeriggio. Momenti di tensione anche in mare: la bitta di ormeggio della nave da crociera Norwegian Epic ha ceduto alla forza del vento ed è stata divelta dal suolo, e un traghetto ha rotto gli ormeggi in prossimità dell'Ausonia. Fortunatamente, non è stato riportato nessun danno a persone o alla nave.

Trasporti sospesi

Causa allagamenti e condizioni meteo avverse, molte linee della Trieste Trasporti sono state deviate o interrotte. Sono state sospese anche le tratte del Delfino Verde (Trieste - Sistiana, Trieste - Muggia e Muggia - Boa). La linea marittima Trieste - Muggia è stata ripristinata intorno alle ore 16. Come reso noto dal canale Telegram del Comune di Trieste, fino al ripristino della normale viabilità rimangono deviate le linee 8, 9, 10, 17, 30, 64, a causa della chiusura della parte bassa di via Mazzini. A Muggia la linea 7 è soppressa, mentre la linea 42 continua a non transitare per Opicina Campagna e viene deviata per Fernetti. Regolari invece le altre linee.

Previsioni

Cielo da nuvoloso a coperto. Durante la giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi, con piogge che risulteranno moderate o localmente abbondanti. Le fasi di pioggia saranno alternate a pause asciutte che potranno essere anche lunghe. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata (da Osmer).