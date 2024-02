Carnevale, rinviata per maltempo la sfilata di Muggia

MUGGIA - A causa delle cattive condizioni meteo la sfilata del Carnevale di Muggia slitta di una settimana ed è rinviata a domenica 18 febbraio. La conferma arriva questa mattina, domenica 11 febbraio, dal Comune di Muggia. Gli organizzatori hanno voluto infatti attendere il giorno stesso per valutare le condizioni e decidere. Annullati anche gli eventi per bambini a Trieste, sia oggi che ieri, sabato 10 febbraio, giornata in cui sono stati rinviati quasi tutti gli eventi in programma, sia in centro città che in Carso.