Maltempo: paura all'Ausonia, traghetto rompe gli ormeggi

TRIESTE - Il maltempo causa la rottura degli ormeggi del traghetto Ro - Ro Gallipoli Seaways, che collide contro la banchina, danneggiandola. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto. Paura nel vicino stabilimento Ausonia, da cui si è vista la nave avanzare, ma fortunatamente sono intervenuti i rimorchiatori e hanno riposizionato il traghetto sull’ormeggio del terminal Ro - Ro Samer Seaports & Terminals. Le operazioni sono state supervisionate dalla Capitaneria di Porto. Episodio simile, con la rottura di una bitta alla quale era ormeggiata la nave da crociera Norwegian Epic, è avvenuto alla stazione Marittima. La sala operativa della capitaneria di porto ha ricevuto diverse altre segnalazioni riguardo a ormeggi portuali che hanno avuto difficoltà. E’ intervenuta anche la motovedetta per assistere le operazioni. Allo stabilimento Ausonia il maltempo ha rovesciato in mare sedie sdraio e atterezzature per bagnanti, che dovranno essere rimosse per la sicurezza della navigazione.