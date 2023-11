Trieste limita i danni, a Muggia torna l'alta marea: l'aggiornamento sul maltempo

TRIESTE - E' andata meno peggio di quanto non ci si aspettasse. Il maltempo che questa notte ha interessato anche la città di Trieste non ha causato gravi danni. L'acqua alta ha iniziato ad invadere il centro di Muggia, mentre lungo il litorale cittadino non si registrano criticità significative. Nella località rivierasca le scuole sono rimaste chiuse per la scelta da parte dell'amministrazione, sia per il ponte festivo; a Trieste rimangono chiusi i parchi e i giardini pubblici, mentre gli edifici scolastici erano già chiusi a causa della festività di San Giusto, santo patrono. L'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi ha annunciato che durante la giornata in Friuli Venezia Giulia verranno ripristinati i servizi di trasporto pubblico, misura concordata con tutti gli enti e in accordo con le prefetture.

Le parole di Riccardi

"Le condizioni di sicurezza per la popolazione adesso ci permettono di andare verso la revoca del blocco. Il sistema di protezione civile ha garantito monitoraggio e controllo del territorio, ora dopo ora. Crediamo che il peggio sia passato. Continuiamo a monitorare la situazione. Alcune criticità riguardano abitati rimasti isolati, famiglie sfollate dalle loro abitazioni, interruzioni della viabilità a causa di smottamenti, caduta alberi sulle sedi stradali, esondazione di alcuni corsi d'acqua minori. Monitoriamo ora, in particolare, i livelli dei fiumi, in particolare l'Isonzo". A Gradisca il fiume ha quasi raggiunto i nove metri. La notizia è in aggiornamento