Costiera chiusa tutta la notte: "Non andate a passeggiare lungo la costa, è pericoloso"

TRIESTE - La strada Costiera rimarrà chiusa tutta la notte tra oggi 3 e domani 4 novembre. Rimane chiuso anche il tratto tra via Bovedo e il bivio di Miramare. "Vi invitiamo a non recarvi a passeggiare lungo la riviera barcolana perché risulta ancora pericoloso. Avviseremo appena la situazione si normalizzerà" questa la comunicazione diffusa dall'amministrazione comunale. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, presente sul posto, ha commentato così: "Mai vista una cosa del genere, fortunatamente non abbiamo perso vite umane, cosa che invece è successa in altre regioni. Dobbiamo ricominciare". Così l'assessore all'Urbanistica Michele Babuder: "Ci sono danni per milioni di euro". Si va verso la richiesta di danni per calamità naturale.