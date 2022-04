Bora, pioggia e grandine: una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco nel pomeriggio

Sono stati una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco a Trieste a causa del maltempo, dalle 12 alle 18 di oggi, sabato 9 aprile. Dalla bora alla grandine alla neve in Carso, le annunciate intemperie hanno causato non pochi disagi ai triestini. Una decina, invece, gli interventi eseguiti dal personale del comando di Gorizia. A causa delle precipitazioni su tutto il territorio regionale i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia in sole sei ore hanno eseguito quasi cento interventi di soccorso tecnico urgente.

Allagamenti, alberi caduti e pericolanti, intonaci finestre e altri elementi costruttivi pericolanti o caduti sono le tipologie d’interventi causati dalle condizioni metereologiche che stanno impegnando dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.