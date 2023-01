Anziani maltrattati in casa di riposo a Grado: condannati i tre operatori

Tre operatori di una casa di riposo di Grado sono stati condannati con il rito abbreviato a circa 13 anni di pene complessive e a un risarcimento di 175 mila euro per maltrattamenti agli utenti della struttura. Come riporta Ansa, il Gup del Tribunale di Gorizia ha emesso la sentenza ieri, riconoscendo l'aggravante del concorso ma non quella della crudeltà. Le due operatrici sanitarie R.L. e S.D.B., sono state condannate rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 4 anni e 4 mesi, mentre l'operatore G.D.M. è stato condannato a tre anni e mezzo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, otto donne tra gli 80 e i 96 anni, non autosufficienti, sarebbero state sottoposte a minacce, insulti e aggressioni fisiche. A ognuna di loro e ai familiari di una delle donne (nel frattempo deceduta), i condannati dovranno risarcire una somma di 20 mila euro, altri 15 mila euro al Comune di Grado, proprietario della struttura, e un'altra somma, da definire, alla cooperativa appaltatrice dei servizi. I tre operatori sono interdetti per 5 anni dai pubblici uffici e per 3 dalla professione di Oss. Erano stati arrestati lo scorso maggio nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri, dopo le indagini in seguito a segnalazioni di "anomali e ripetuti" ricoveri di anziani all'ospedale di Cattinara.