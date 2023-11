Maltratta la figlia che finisce al Burlo: denunciato

TRIESTE - I carabinieri del nucleo Radiomobile di Trieste hanno denunciato il padre di una bambina per maltrattamenti in famiglia. Il grave episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 21 novembre all'interno di un condominio sito nella prima periferia sud della città. Secondo quanto si apprende, la giovanissima adolescente è rimasta vittima di percosse messe in atto a mani nude. Nel percuoterla non sarebbero stati utilizzati oggetti atti ad offendere. Sul posto, chiamata dai vicini di casa che si erano allarmati a causa del trambusto e dalle urla della bambina, è guinta una pattuglia dei militari dell'Arma. Sul posto anche una ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure del caso alla giovane, l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Burlo Garofolo. Le sue condizioni fisiche non sono gravi. Dei fatti è stata informata la procura della Repubblica.

Omettiamo qualsiasi dettaglio della vicenda in virtù della fondamentale tutela dei minori e della carta di Treviso che regola l'informazione in tal senso.