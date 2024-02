​Condannato per maltrattamenti alla moglie, rifiuta percorso con assistenti sociali: “Sono innocente”

TRIESTE - Denunciato per maltrattamenti alla moglie e al figlio, viene condannato in primo grado a due anni di carcere con pena sospesa per condotta violenta verso la donna ma viene assolto per i reati nei confronti del ragazzo minorenne. Una sentenza del Tribunale dei Minori applica subito la misura del divieto di avvicinarsi ai figli, disponendo un percorso di riavvicinamento con visite programmate solo in presenza degli assistenti sociali. Il padre si proclama innocente e pretende di vedere i figli senza educatori, così si ritrova a non vederli affatto da quasi tre anni. Un altro complesso dramma familiare approdato nelle aule dei tribunali di Trieste, che necessita di essere raccontato dal suo esordio quando la donna, nel 2020, chiama le forze dell’ordine riferendo di essere stata maltrattata.

I fatti

La madre ha raccontato di aver subito dal marito aggressioni fisiche (in alcuni casi con pugni e sberle) anche davanti ai figli, e comportamenti prevaricatori con pretese di “controllo assoluto” sulla sua vita, lamentando una situazione di tensione che si protrae da tempo e presunte aggressioni anche nei confronti del figlio minore. Inizialmente sembra che il caso debba essere archiviato ma la donna e il suo legale Angela Filippi presentano una seconda denuncia querela. L'opposizione all'archiviazione viene accolta, si avvia il procedimento penale e, in contemporanea, un altro processo civile presso il Tribunale dei Minori, che dispone fin dall'inizio la sospensione della responsabilità genitoriale all’uomo oltre al divieto civile di avvicinarsi a moglie e figli (misura disposta anche dal tribunale penale come misura cautelare). Parallelamente, il Tribunale dei Minori avvia un percorso di riavvicinamento tra il padre e i figli tramite servizi sociali e specialistici. Come anticipato la sentenza di primo grado del Tribunale penale, emessa nel 2023, assolve l’uomo per i maltrattamenti al figlio, ma lo condanna per aver usato violenza contro la moglie. Decade così il divieto di avvicinamento ai figli, che permane tuttavia nelle disposizioni del Tribunale dei minori. Il padre impugna in appello la sentenza penale.

Il padre: "Sono innocente"

L’uomo, attualmente come tre anni fa, non può vedere i figli se non in presenza dei servizi sociali ma, dichiarandosi innocente, si oppone a questa condizione pretendendo di vederli in forma libera. Modalità che, come da sentenza del tribunale, non può essere accordata. L'uomo riferisce di aver "cercato di avere rapporti con il servizio sociale, ho spiegato loro la mia innocenza, gli ho mostrato la foto e molti video che dimostrano che i miei bambini mi amavano”. “Sono stato invitato a rivolgermi all'associzione Inter Pares - continua - che si occupa situazioni simili alla mia. Loro volevano che io mi dichiarassi colpevole. Io non ho accettato, e nessuno mi ha più risposto. Ho contattato ancora il servizio sociale, ma per dieci mesi non ho avuto risposte”.

Gli interventi degli avvocati

L'avvocato del padre, Giovanna Agusta De' Manzano, rimarca il fatto che il suo assistito sia stato “assolto in sede penale, ma comunque obbligato a sottoporsi ai suddetti percorsi nel presupposto di una violazione, accertata - dopo anni- come inesistente. Il mio assistito è un ammirevole esempio di coerenza con il principio di innocenza, proprio del nostro sistema giuridico, per cui ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasi percorso di rieducazione che presupponesse un' ammissione di colpevolezza. Interessante in ogni caso notare che esistono centri per uomini che hanno agito violenza, ma non per quelli che la subiscono, come se esistesse solo la violenza contro le donne e non contro gli uomini . Parimenti non esistono centri di riabilitazione per donne violente contro gli uomini o contro i figli, eppure il fenomeno esiste, è dilagante, ma è evidentemente ancora un tabù culturale."

L’avvocato Angela Filippi, che assiste la madre, ricorda che “c’è una sentenza di condanna in primo grado, con fatti accertati da un tribunale e una condotta di violenza del coniuge in presenza di due figli. Questa parte ha un rilievo rispetto alla responsabilità genitoriale”, e specifica che “il papà non accetta le prescrizioni dei servizi, quindi è lui che non si mette nella condizione di svolgere un percorso per ristabilire la connessione con i figli, anche se più e più volte si è cercato di coinvolgerlo con i suddetti servizi”. Oltre a questo, aggiunge il legale, “si sta sottraendo ormai da tanti mesi a provvedere al mantenimento dei figli e la mia mia assistita si trova in difficoltà” specificando che “lei non ha chiesto neanche il mantenimento per sé ma per i figli, e non si è neanche costituita parte civile nel penale. Non aveva nessun livore né pretesa economica nei confronti di quest'uomo, ha sporto denuncia solo per uscire dalla situazione di violenza in cui viveva”.