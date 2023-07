Arrestato per maltrattamenti a un minorenne: indaga la polizia di Capodistria

CAPODISTRIA - Maltrattamenti e negligenza nei confronti di un minorenne e favoreggiamento all'uso di sostanze stupefacenti: per queste accuse è stato arrestato un uomo nella zona dell'Istria Slovena. In seguito a una denuncia penale, il 13 luglio scorso, il giudice ha disposto l'arresto per l'indagato, che si trova tuttora in carcere. Intanto le indagini sono ancora in corso. Sulla vicenda, la polizia di Capodistria mantiene il più stretto riserbo per tutelare l'identità del minore.