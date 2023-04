TRIESTE - Trasportano dall'estero 10 cuccioli stipati all'interno di un'auto, senza l'autorizzazione sanitaria, e vengono arrestati per maltrattamento di animali. E' successo all’inizio del mese di aprile, nell’ambito dei servizi di retro-valico della polizia di frontiera. Gli arrestati sono due cittadini italiani, uno dei quali 57enne.

La polizia di frontiera, nell’ambito dei servizi di retro valico, ha tratto in arresto due cittadini italiani. E'successo nei primi giorni di aprile

Trasportavano 10 cuccioli stipati in un'auto: in due arrestati per maltrattamento di animali