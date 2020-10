A Muggia venti vignaioli di Carso e Istria con venti versioni di malvasia

Il 17 ottobre torna 'Malvasia in Porto' a Muggia. Quasi venti vignaioli di Carso e Istria accoglieranno i visitatori nei bar e nei ristoranti del borgo muggesano, con le loro versioni della malvasia, il vino del Mediterraneo per eccellenza. Dalle 17 alle 21, turisti e residenti potranno venire, acquistare il biglietto d’ingresso all’infopoint di Muggia - Caliterna e, con quello, ricevere il calice, la tasca porta bicchiere, la mappa dell’evento e la tessera per 12 degustazioni di malvasie nostrane da fare nei locali di Muggia. Alle 16.00, in collaborazione col FAI, è prevista una visita guidata al centro di Muggia.

Una giornata pensate per far scoprire per alcune ore l’intima atmosfera veneziana di Muggia e lo spirito burbero ma caldo dei vignaioli di Carso e Istria. La scusa per venire a Muggia è quella di incontrare gli aromi della malvasia, un vino e un vitigno autoctoni e diffusi con molte varianti nel Mediterraneo, con radici forti proprio nella cultura del commercio veneziano. Un vignaiolo diverso aspetterà il visitatore in ogni ristorante o bar, per far degustare la sua versione della malvasia.

Un supporto all’economia locale

L’evento, organizzato da GAL – LAS, Comune di Muggia e Associazione dei viticoltori del Carso, avrà anche lo scopo di aiutare l’economia di ristoratori e viticoltori dopo la lunga parentesi di chiusura delle attività. Dopo un lungo periodo privo di eventi i visitatori potranno finalmente godersi dei momenti in compagnia in totale sicurezza.

I piccoli vignaioli presenti

L’evento vuole dare spazio ai piccoli produttori indipendenti di Carso e Istria – piccoli ma belli e bravi - che basano la loro attività su processi tramandati di generazione in generazioni. Per questi agricoltori, il lavoro con le mani in vigna è ancora fondamentale - e non la chimica o i trattori. Un bicchiere di queste malvasie e una camminata slow tra calli, piazzette e mandracchio di Muggia permetterà a tutti i presenti di divertirsi, rinsaldare legami, crearne di nuovi. Ecco la lista delle aziende vitivinicole presenti il 17 ottobre a Muggia:

Bajta

Bordon

Budin

Grgič

Kocjančič

Kralj

Krmac

Lenardon

Markovič

Merlak

Montis

Milič Zagrski

Sancin

Skerlj

Ražman

Vigna sul Mar

Zahar

Zidarich

Esercizi / ristoratori aderenti come sedi dell’evento

Bar alla Vela

Via Garibaldi 1

Caffè del mar

Via Dante 9

Degustazione san Paolo

Corso Puccini 22/a

Al Cantuccio

Calle Tiepolo 1/A

Caffè Foschiatti

Piazzale Foschiatti 1

Molto ghiaccio wine bar

Piazza Galilei 4

Vineria Lavatoio

Via Dante 49

Gastronomia il Cuoco

Via Carducci 3

Rebeking

Corso Puccini 2/a

Gelateria Jimmy

Largo Amulia 5

Ristorante Marconi

Piazza Marconi 5

Trattoria alla marina

Via Manzoni 7

Osteria al corridoio

Via Dante 27

Buffet al Porto

Riva De Amicis 23/a

Trattoria Ai due Leoni

Riva De Amicis a

Trattoria alla Risorta

Riva De Amicis 1/a

Osteria alle rose

Via Roma 5

Partner dell'evento: FAI, PromoTurismoFVG, Las Istre, Trieste.Green, ONAV

Come arrivare a Muggia

Muggia è facilmente raggiungibile da Trieste:

- IN BUS, con la Linea 20, che parte da Piazza della Libertà a Trieste e arriva in autostazione dei bus a Muggia (qualche minuto a piedi dal centro storico di Muggia). Ci sono corse in entrambi i sensi fino a mezzanotte.

- IN BARCA, col Delfino Verde, dal Molo Bersaglieri sulle rive di Trieste fino al Molo dell’Illusione a Muggia. La barca ci mette circa mezz’ora e l’ultima partenza da Trieste, al sabato, è prevista alle 19.35.

- IN AUTO. C’è l’ampio parcheggio a pagamento di Caliterna, il più vicino al centro storico.

