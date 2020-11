Mamma e due figli si perdono in montagna: ritrovati dal Soccorso Alpino

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta tra le 14.40 e le 16.40 di ieri nei boschi di Zafratta per andare incontro ad una quarantatreenne di Trieste la quale aveva perso il sentiero durante una passeggiata con i due figli minorenni di 11 e 7 anni. La signora era partita da Camporosso per intraprendere il sentiero con segnavia CAI 506 che conduce a Malga Gacceman in Val Filza di Ugovizza attraverso un fitto bosco di faggi. Le condizioni autunnali del bosco, che presentano grandi quantità di fogliame cadute sul sentiero, hanno probabilmente favorito la perdita di alcuni segnavia ricoperti dalle foglie stesse, portando la donna fuori traccia. E' stata lei stessa a telefonare al numero di stazione quando si è ritrovata sull'orlo di una scarpata sopra il Torrente Cella a quota 1050 di altitudine.

I soccorritori della stazione di Cave assieme a quelli della Guardia di Finanza si sono mossi guadagnando terreno con il fuoristrada per poi raggiungere, in dieci minuti di sentiero, la famiglia. E' stato attrezzato anche un tratto di una decina di metri di corda fissa per far procedere in sicurezza i tre escursionisti, che sono stati riaccompagnati a valle con i mezzi.