“Massimiliano manca da casa da 10 giorni”, l’appello dei familiari

L’appello social è stato confermato dalla Polizia, al lavoro per ritrovare il 19enne che da una settimana risulta anche irraggiugibile al telefono

"Manca da casa da lunedì 31 agosto e da giovedì 2 settembre non risponde al telefono, che risulta spento. Massimiliano, 19 anni, sto circa un metro e ottanta, corporatura magra, capelli castani chiaro, occhi blu. Chiunque lo avesse visto in questi giorni o avesse informazioni avvisi la Polizia". È l'appello social diffuso dal padre del ragazzo, che ha già sporto denuncia alla Polizia. Gli agenti confermano e sono al lavoro per ritrovare il giovane.