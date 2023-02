Il ritorno dei concerti al Rocco è da urlo, il 16 luglio arrivano i Måneskin

TRIESTE - Ora è ufficiale. I Måneskin, la rock band del momento, si esibirà allo stadio Nereo Rocco di Trieste il prossimo 16 luglio. La notizia, che da qualche settimana circolava negli ambienti cittadini, è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi 10 febbraio. I biglietti saranno messi in vendita dalle 11 di lunedì 13 febbraio. Dopo la travolgente esibizione come superospiti ieri 9 febbraio, accompagnati da Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine e autentica icona mondiale delle “sei corde”), al Festival di Sanremo, che li ha visti tornare sul palco da cui è partita la loro inarrestabile ascesa nel 2021, i Måneskin annunciano che Trieste sarà la data zero del loro primo tour negli Stadi.Di seguito i prezzi dei biglietti che saranno in vendita sui circuiti Ticketone.it, Ticketmaster.it e Clappit, mentre a partire dalle 11 di sabato 18 febbraio anche nei punti vendita autorizzati Ticketone.

I biglietti

Prato Gold € 80,00 + dp

Prato € 60,00 + dp

Tribuna Pasinati Gold € 90,00 + dp

Tribuna Colaussi Gold € 85,00 + dp

Tribuna Pasinati € 75,00 + dp

Tribuna Colaussi € 75,00 + dp

Curva Furlan Bassa € 65,00 + dp

Curva Furlan Alta € 55,00 + dp