Schiacciato da una lastra sul lavoro, operaio a Cattinara

Non è in gravi condizioni ma se l'è vista brutta l'operaio cinquantenne di nazionalità italiana che nella mattinata di ieri 7 giugno è rimasto schiacchiato da una lastra d'acciaio del peso di centinaia di chilogrammi. L'infortunio sul lavoro è avvenuto all'interno della Mangiarotti, azienda con sede in via Timavo a Monfalcone ed interamente controllata dalla Westinghouse, società conosciuta a livello mondiale per la progettazione e la produzione di apparecchiature di alta qualità utilizzate nell'industria nucleare. L'uomo stava lavorando quando, per cause da accertare, una lastra si sarebbe sganciata, crollandogli addosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno caricato il malcapitato sull'elicottero trasportandolo all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.