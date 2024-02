"Il riarmo nucleare fa paura", cento manifestanti per la pace in piazza Sant'Antonio

TRIESTE - La paura di un’escalation bellica, l’ombra di una guerra nucleare e la proposta di possibili soluzioni tra cui la messa al bando delle armi nucleari, la riduzione immediata delle spese militari a favore della spesa sociale e sanitaria e il riconoscimento dello stato di Palestina. Concetti espressi oggi dalle oltre 100 persone che nella mattinata di oggi, 24 febbraio, hanno manifestato in piazza Sant’Antonio in favore della pace in Palestina e in Ucraina. L’evento è stato organizzato da diverse associazioni tra cui Acli, Cgil, Comitato Danilo Dolci, Emercency, Caritas e Anpi.

Piga: "Guerra è interesse di potentati"

Le associazioni hanno preso la parola in un lungo presidio di due ore, tra i relatori il segretario regionale della Cgil Michele Piga, che ha parlato di “Prodromi che ci preoccupano per un’estensione della guerra” tra cui “la corsa al riarmo nucleare”, spiegando che i conflitti a Gaza, in Ucraina e in Siria sono “una contrapposizione tra blocchi e imperi, quello degli Stati Uniti e della Cina, e vediamo come vengono alimentati e fomentano odio tra nazioni. E’ compito dell’Europa uscire da questa logica che porta all’afflizione di quei popoli, con conseguenze anche per i popoli europei. La guerra nuoce alle persone comuni, è solo interesse di potentati chiari e specifici”. Tra la folla anche bandiere della Palestina e svariati esponenti politici tra cui Francesco Russo (Punto Franco/Pd), Giulia Massolino (Adesso Trieste/Patto per l’Autonomia), Alessandra Richetti (Movimento 5 Stelle).

Pignedoli (M5S): "Posizione dell'Europa è debole"

Presente anche l’eurodeputata pentastellata Sabrina Pignedoli, che ha rilevato come, di fronte alle attuali guerre in corso a livello internazionale, “la posizione dell’Europa è debole, con la scusa di una pace giusta si continua a fare la guerra in Ucraina e a finanziare le armi, solo all’inizio di febbraio il consiglio si è riunito per votare un nuovo scostamento di bilancio, su 64 miliardi ben 50 andavano all’Ucraina oltre a quelli nel bilancio corrente”, mentre sulla questione isreliano - palestinese “l’Europa non ha una posizione definita, la presidente della Commissione europea e la presidente del Parlamento sono andate a Israele a commemorare le vittime civili dell’attentato però non hanno speso una sola parola per quelle di Gaza, è vergognoso”.

Inoltre, secondo Pignedoli, “C’è stata una bagarre all’interno del parlamento europeo solo per votare un cessate il fuoco umanitario di pochi giorni e poi in maniera totalmente ipocrita (noi abbiamo votato contro), pochi giorni fa è stato votato un cessate il fuoco permanente” subordinato anche “alla distruzione completa di Hamas. Allora se i capi di Hamas sono anche nel Qatar, bisogna invadere il Qatar e proseguire oltre i 30mila morti?”.

Un'esponente del Comitato Danilo Dolci ha espresso preoccupazione per "lo sviluppo di mini - nukes, che saranno più facili da usare sui campi di battaglia e romperebbero il tabù collegato al nucleare", mentre per Fabio Vallon dell’Anpi “E’ impossibile che il nostro paese trovi sempre soldi per spese militari ma si limiti nel diritto alla salute con la chiusura dei consultori, il diritto allo studio, il diritto di manifestare come ieri a Pisa. Credo ci sia un disegno per bloccare il dissenso”.