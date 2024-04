Manifestazione per il clima di Friday For Future, il percorso

TRIESTE - Venerdì 19 aprile Friday For Future scende in piazza per lo sciopero globale per il clima, che si terrà, in contemporanea, in numerose altre città del Paese. Il corteo partirà alle 9 da piazza della Borsa, percorrerà corso Italia, giungerà in piazza Goldoni e poi proseguirà per via Carducci, via Battisti per giungere, infine, davanti all'ingresso del giardino pubblico "De Tommasini". Inizialmente il percorso prevedeva una deviazione fino largo Barriera, piazza Garibaldi e via Oriani per poi immettersi in via Carducci. Poi il contrordine. Attraverso il canale Telegram il Comune di Trieste ha informato che potranno verificarsi ritardi, deviazioni e cancellazioni non programmate su tutta la rete del trasporto pubblico locale durante la manifestazione.