Manifestazione “no green pass”: in centinaia sfilano nelle vie del centro (FOTO)

I "no green pass" tornano in piazza: ha avuto luogo oggi un'altra manifestazione contro la certificazione verde. Qualche centinaio di persone si sono radunate in piazza della Borsa a partire dalle 18 e poi il corteo ha sfilato al grido di "no green pass" in alcune vie della città tra cui via Carducci. Disagi e rallentamenti al traffico, sul posto la Polizia di Stato. Sugli striscioni riferimenti alla "discriminazione" e parallelismi tra green pass e Apartheid.