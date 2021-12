La manifestazione no - vax a Redipuglia finisce in parlamento

“Irresponsabile che si continui ad organizzare manifestazioni no-vax, tanto più in una regione, come il FVG, che sta già pagando il prezzo delle adunate al porto di Trieste. E offensivo, oltre che fuorilegge, che gli organizzatori abbiano scelto quale sede un luogo laicamente sacro come Redipuglia. Lì riposano le spoglie di oltre 100mila soldati italiani caduti durante la Grande Guerra: violare il Sacrario per fini insulsi non è solo vergognoso, ma passibile di sanzioni”. Lo scrive la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia FVG Sandra Savino annunciando un’interrogazione parlamentare.

“Al Sacrario di Redipuglia non possono tenersi manifestazioni se non le commemorazioni di Stato: il Ministero dell’Interno ci dica se sono state prese tutte le misure per evitare la vergognosa manifestazione di ieri, se sono stati individuati gli organizzatori e se c’è l’intenzione di procedere con le denunce. Eventi come questi non sono più tollerabili”, conclude Savino.