“Non c’è pace senza libertà per l’Ucraina”: in 200 manifestano dopo due anni di guerra

TRIESTE - Al grido di “Non c’è pace senza libertà per l’Ucraina” si sono riuniti oggi oltre 200 manifestanti al presidio in piazza della Borsa in occasione del secondo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Ucraina Friuli in collaborazione con Liberi Oltre Le Illusioni, con la partecipazione di gruppi politici italiani di area liberale tra cui Libdem Europei, Azione, Italia Viva, +Europa e Radicali Italiani. Presente un gran numero di cittadini ucraini, ormai una comunità sempre più numerosa e coesa in città, molti dei quali hanno dei famiglia ancora nel paese d'origine (IL VIDEO CON LE TESTIMONIANZE). “La resistenza ucraina - hanno dichiarato gli esponenti del coordinamento regionale dei Libdem Europei - è anche la difesa dell’Occidente libero e dei confini dell'Unione Europea da un dittatore che vuole radere al suolo un Paese sovrano, terrorizza e uccide i civili e deporta i bambini".