Son Giusto manifesta contro l'immigrazione insieme al Veneto Fronte Skinheads (FOTO)

Un centinaio di persone, secondo le stime della Digos, si sono riunite oggi in piazza della Borsa per la manifestazione "Contro gli arrivi incontrollati dai Balcani, il business milionario dell'immigrazione, il virus importato e i reati in crescita", organizzata dal gruppo "Son Giusto", con la partecipazione di alcuni movimenti dell'estrema destra triestina e non solo. Presente, anche come relatore ufficiale, Odorico Stefano, leader del gruppo di matrice neonazista Veneto Fronte Skinheads, così come Almerigo Esposito di Forza Nuova e Francesco Clun di Casapound, tutti con militanti al seguito, oltre all'associazione Verona ai veronesi.

"Trieste ai Triestini, presidio dei confini e più controlli alle pseudo - onlus", queste le richieste dei manifestanti secondo Marco di Son Giusto, che ha spiegato "la prima manifestazione da noi organizzata è stata un mezzo flop, ma è stata solo un esperimento e oggi, come ci aspettavamo, siamo in tanti. Vedrete che nei prossimi mesi arriverà una crisi economica senza precedenti e i cittadini in piazza saranno molti di più". La crisi, secondo il fondatore di Son Giusto, sarà dovuta "anche ai troppi soldi che vengono spesi per l'immigrazione. Il Governo sposta i problemi: i veri dati della crisi arriveranno in dicembre, quando la cassa integrazione finirà. In questo contesto si sta spendendo decisamente troppo per l'immigrazione".

Al grido di "l'Italia agli italiani e Trieste ai triestini", gli oratori hanno paventato il "pericolo della sostituzione etnica che minaccia all'identità nazionale". In particolare il leader di Veneto Fronte Skinheads ha parlato di "duplice assedio da parte degli stranieri sulle nostre strade e dei potentati e multinazionali", attaccando, tra gli altri "l'infame Soros, le cui origini sono ben note, e il delinquente Gianfranco Schiavone". Stefano ha poi parlato di "pericolo islamico", citando al proposito la situazione europea, con l'esempio di Londra "che ha il triste primato di essere la prima città governata da un sindaco Islamico". "Verrà il giorno - ha concluso l'esponente di veneto Fronte Skinheads - in cui prenderemo a calci nel c*lo gli invasori della nostra terra".

Un centinaio di persone si sono riunite oggi in piazza della Borsa per la manifestazione "", organizzata dal gruppo "Son Giusto", per protestare contro "Gli arrivi incontrollati dai Balcani, Presenti anche il gruppo di dichiarata matrice neonazista Veneto Fronte Skinheads, oltre ai il business milionario dell'immigrazione, contro il virus importato e i reati in crescita". Presenti anche come relatori ufficiali alcuni movimenti di estrema destra, a partire da Forza Nuova e Casapound, per arrivare al movimento di ispirazione neonazista Veneto Fronte Skinheads. coi relativi Tra gli oratori anche un

Al grido di "l'Italia agli aitaliani e Trieste ai triestini" si è parlato molto del "pericolo della sostituzione etnica che minaccia all'identità nazionale"

Trieste ai Triestini, l'Italia agli italiani.

il .... di Veneto Fronte Skinheads ha parlato di "assedio" da parte di potentati e multinazionali un nome l'infame Soros e il delinquente Schiavone. triste primato di Londra a essere la prima città governata da un sindaco Islamico. Verrà il giorno in cui prenderemo a calci nel culo gli invasori della nostra terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clun

Gallery