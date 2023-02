Manifestazione "contro l'invasione russa" in piazza della Borsa

La comunità ucraina del Fvg organizza per domenica 26 febbraio una manifestazione contro la guerra dal titolo "Un anno di resistenza, 9 anni di guerra - manifestazione contro l'invasione russa in Ucraina". Il ritrovo è alle ore 15 in piazza della Borsa. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni culturali Ucraina Friuli e Liberi Oltre le Illusioni. Analoghe manifestazioni si terranno a Udine e Pordenone. I rappresentanti del Terzo Polo in Fvg (Azione, Italia Viva e l'associazione dei Liberali Democratici Europei) annunciano la loro partecipazione con una nota congiunta: "A un anno dall'invasione militare russa continuiamo a sostenere la resistenza e il desiderio di libertà del popolo ucraino, a condannare i crimini inflitti ai civili dall'esercito di Putin, a supportare senza ambiguità né tentennamenti l'impegno dell'Italia, dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica al fianco dell'Ucraina". Alla manifestazione triestina sarà presente anche Alessandro Maran, candidato per il Terzo Polo alla presidenza della Regione.