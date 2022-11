"Personale dimezzato all'Inail di Trieste", la denuncia di Usb

"Il personale dell’Inail a Trieste si è ridotto del 40% in dieci anni, attualmente l’ufficio conta 29 dipendenti, dieci anni fa erano quasi il doppio”. Lo dichiara Giuseppina Di Pasquale, referente Usb lavoro pubblico Fvg, presente oggi a un presidio organizzato dall’Unione Sindacale di Base davanti alla sede triestina di Inail in via del teatro romano nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 novembre.

“Così è impossibile fornire un servizio al cittadino, oltre al malessere organizzativo che si crea all’interno delle sedi. Questa situazione si è creata in decenni di non rinnovato turnover. Inail è uno degli enti dove Usb ha scelto di organizzare presidi ma tutta la pubblica amministrazione ha piante organiche ridotte all’osso”. Per questo il sindacato organizza uno sciopero generale il due dicembre, che precede una manifestazione nazionale in 3 dicembre a Roma, per chiedere al Governo di “alzare i salari e ridurre le spese di guerra”.