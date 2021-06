"Sfregio" alla festa della Repubblica: manifesti indipendentisti in sloveno alla Foiba di Basovizza

"Italia m@#*a, Trieste è un territorio libero". I manifesti, scritti in sloveno e non firmati, sono stati affissi al monumento. Savino e Polacco (Fi): "Scriveremo al ministro degli esteri perché chieda conto alla Slovenia". Ignota, tuttavia, l'identità e la provenienza degli autori

"Italia m@#*a, Trieste è un territorio libero", questa la scritta, in uno sloveno non del tutto corretto, sui manifesti affissi oggi da ignoti sull monumento alla foiba di Basovizza. E' successo proprio nella giornata del 2 giugno, in cui si celebra la festa della Repubblica. Nessuna firma che riconduca il gesto a un preciso movimento.

Lo rendono noto la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino e il capogruppo azzurro a Trieste Alberto Polacco, che inviano una nota di condanna del gesto: "Ancora una volta infami infangano la memoria delle vittime delle foibe. E stavolta lo fanno in occasione della più importante solennità civile italiana affiggendo manifesti volgari sul monumento simbolo del massacro di italiani compiuto da partigiani slavi. Infami anonimi, la cui sola firma è la lingua con cui sono scritti i manifesti. Un gesto che non può essere derubricato a stupida goliardata anti-italiana, ma rientra a pieno titolo in un revanscismo fuori dalla storia. Trieste è stata, è e sarà Italia: si mettano il cuore in pace".

Non si sa se i manifesti siano stati realizzati ed esposti da cittadini sloveni oppure da indipendentisti 'nostrani', tuttavia gli esponenti forzisti sono intenzionati a mandare, nelle prossime ore, una lettera al ministro degli esteri "perché il governo italiano chieda conto al suo omologo sloveno del ripetersi di questi vergognosi attentati alla memoria e alla verità”.