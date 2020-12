Manovra finanziaria Fvg: a disposizione oltre 4 miliardi di euro

"Complessivamente, una volta approvata dal Consiglio, la manovra finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione risorse manovrabili superiori ai 4,6 miliardi di euro e spazierà in tutti i settori. Quello che il Consiglio regionale sta facendo in queste ore è un lavoro importante e ringrazio tutti i consiglieri per l'impegno, perché stanno emergendo molte proposte che vanno ad arricchire la finanziaria presentata dalla Giunta". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della discussione in corso in Consiglio regionale sui disegni di legge 116/2020 e 117/2020, ovvero la Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023, la Legge di Stabilità 2021.



Zilli ha spiegato che il Consiglio regionale ha già approvato una parte della manovra varata dalla Giunta confermando lo

stanziamento per le attività produttive di 115,63 milioni di euro, di cui 57,57 milioni per il turismo, ai quali si aggiungeranno 48,10 milioni sul prossimo triennio attraverso il Disegno di legge Sviluppo Impresa, mentre per l'ambiente lo stanziamento è di oltre 106 milioni di euro, 35 dei quali consentono l'erogazione anche per il 2021 dello sconto sui carburanti.



L'assessore ha quindi evidenziato che durante la prima fase del dibattito "l'Aula ha valutato positivamente la grande attenzione posta al settore agricolo con l'implementazione del fondo di rotazione, e la rilevante attenzione che abbiamo riservato alla montagna, con gli investimenti per il turismo estivo ed invernale". Tra i numerosi interventi finanziati, la Giunta ha infatti confermato la sensibilità verso la montagna con la destinazione di 6,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 16,5 milioni di euro per il fondo di rotazione in agricoltura. "Una novità importante contenuta nella manovra, che verrà implementata nel 2021, riguarda l'abitare in montagna - ha detto -. Sosterremo infatti il recupero e la ristrutturazione delle zone periferiche della nostra regione per favorire gli insediamenti abitativi dei nostri giovani".



"Oltre al pacchetto di investimenti da oltre 354 milioni di euro voluto dal presidente Fedriga, la manovra contiene molte iniziative che dimostrano come questa Regione sia pronta a ricominciare e a crescere, favorendo la realizzazione di opere e cantieri - ha sottolineato Zilli -. Un intendimento dimostrato concretamente con lo scorrimento di graduatorie per la realizzazione di molte opere nei Comuni e interventi di sicurezza stradale".



L'esponente dell'Esecutivo ha quindi confermato gli oltre 398 milioni di euro destinati ad infrastrutture e trasporti, evidenziando che oltre 186 milioni sosterranno proprio quell'ambito, mentre 22,5 milioni vengono destinati ai porti, 63,35 alla viabilità e 71,3 all'edilizia residenziale.



Zilli ha infine ribadito il ruolo fondamentale che sarà esercitato dalla salute all'interno del bilancio della Regione, una volta approvata la manovra: sono previsti 2,78 miliardi di euro, dei quali 2,4 miliardi di euro per la spesa corrente, 186,68 milioni per gli interventi sociali, 81,87 milioni di euro per gli investimenti in sanità e 58 milioni per l'abbattimento delle rette delle case di riposo per gli anziani. "In un momento come quello attuale non possiamo che prestare una grandissima attenzione al settore della salute, con l'importantissimo ruolo svolto dal personale sanitario nel contrasto alla diffusione del Covid-19".