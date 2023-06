All'asta parte dell'eredità di Manuel Laghi, in vendita cinque quadri di Lo Giudice

TRIESTE - Oltre ad un tavolo con otto sedie disegnato da P. Kjaerholm & K. Christensen modello PK54 e che parte da una base di 20 mila euro e la collezione di opere del pittore Giorgio Szoltatics, nella prossima asta a tempo organizzata dalla casa Stadion nella tre giorni di fine giugno spicca parte dell'eredità di Manuel Laghi, celebre triestino scomparso poco tempo fa. Sono cinque i dipinti firmati da Marcello Lo Giudice, artista al quale Laghi era legato in quanto suo project manager culturale. L'asta si terrà dal 19 al 21 giugno e prevedere tre tornate con circa 500 lotti in vendita. Ci saranno opere di Zigaina, Guidi, Corpora, Maccari,Noble, Scanavino, Cesetti, Sutherland, Marusic ,Crali e Music, tanto per citare alcuni pittori in asta. Spazio poi per un divano rosso firmato Frau e per un dipinto di Grimani dal titolo "Le fondamenta di Chioggia". Molti anche i gioielli in vendita, tra i quali viene evidenziato un anello in oro ricoperto da diamanti di diversi tagli ,al centro due diamanti taglio a cuore con caratura superiore ai 7 carati.

Orari, offerte ed asta

L'esposizione è prevista da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; per quanto riguarda invece i giorni di sabato 17 e domenica 18 giugno l'orario sarà ridotto, solamente dalle 10 alle 13. La chiusura della prima tornata di offerte si articolerà nel seguente modo: si parte lunedì 19 giugno alle 17 con i lotti dall'1 al 50. Ogni 15 minuti si passa al lotto successivo, con l'utlimo previsto alle 17:45 (lotto 151-190). Martedì 20 giugno stessi orari: si parte sempre alle 17 (lotto 191-240) e si conclude con i lotti dal 341 al 402 dalle 17:45 in poi. Mercoledì 21 giugno ultimo giorno per le offerte. Si parte anche in questo caso alle 17 (lotti 421-470) e si chiude con i lotti dal 571 al 610 dalle 17:45 in poi.