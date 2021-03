La scala di campo San Giacomo "piange" acqua: al via i lavori di manutenzione

Si procederà a rimuovere gli scalini e creare un drenaggio al fine di eliminare l’entrata dell’acqua che fuoriesce dalle pedate dal sottosuolo. La scala di accesso al piazzale sarà pertanto interdetta al passaggio dei pedoni per circa 15 giorni lavorativi

Il Comune informa che sono iniziati i lavori di manutenzione della scala di accesso al Campo San Giacomo fronte via San Zenone allo scopo di risolvere le problematiche inerenti la presenza di acqua che fuoriesce dai gradini di accesso alla piazza. Gli interventi sono stati programmati dal Servizio Strade e Verde Pubblico successivamente alle verifiche effettuate per rintracciare le eventuali perdite d'acqua lungo tutto il piazzale cercando di risolvere il problema alla fonte senza intervenire sulla scala stessa. Le ricerche effettuate hanno dato esito negativo e pertanto si procederà a rimuovere gli scalini e creare un drenaggio al fine di eliminare l’entrata dell’acqua che fuoriesce dalle pedate dal sottosuolo. La scala di accesso al piazzale sarà pertanto interdetta al passaggio dei pedoni per circa 15 giorni lavorativi.