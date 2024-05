Marangone dal ciuffo nidifica sulle falesie di Duino, la scoperta è eccezionale

DUINO - Due coppie di marangoni da ciuffo hanno "messo su casa" a Duino. Un evento eccezionale è in corso in questi giorni nella riserva naturale delle falesie di Duino: due coppie di marangoni dal ciuffo, specie tutelata a livello comunitario e da anni in declino in tutto il golfo di Trieste, hanno iniziato a nidificare sulle falesie. Se l’evento andrà a buon fine, la riserva sarà il primo sito in regione per questa specie ma soprattutto il secondo in tutto il versante italiano dell'Adriatico dopo le isole Tremiti. La scoperta è stata fatta lunedì scorso dai due ornitologi dell’area marina di Miramare, Paolo Utmar e Davide Scridel. Cercavano i nidi di edredone e invece si sono imbattuti in quelli del marangone. Entrambe le coppie hanno già completato il nido e un individuo è stato osservato mentre covava. Ora la preoccupazione è che il successo della nidificazione possa essere compromesso dal disturbo provocato dalle intrusioni illecite che non di rado avvengono nella zona marina tutelata della riserva, quella sottostante le falesie, con barche, moto d'acqua, canoe e sup. Le istituzioni preposte al controllo sono state allertatte e vigileranno.