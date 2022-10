Manutenzione strade e pulizia dei torrenti: ecco il piano da due milioni

TRIESTE - Manutenzione dei marciapiedi e delle gallerie, riqualificazione delle scalinate e pulizia dei torrenti: il piano di risanamento radicale e abbattimento delle barriere architettoniche da due milioni di euro è stato presentato questa mattina in Municipio alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza e dell'Assessore alle Politiche del Territorio Sandra Savino. Le zone d’intervento del progetto sono state individuate tenendo conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, dando priorità agli interventi che presentano il maggior stato di urgenza, in aree più densamente popolate ubicate nella zona sud del territorio comunale.

"Grazie agli interventi presentati oggi riusciremo a risolvere alcuni problemi, come ad esempio, quello dei detriti del torrente Chiave", ha detto il Sindaco Dipiazza, annunciando che a breve, a seguito di lavori Acegas, sarà necessario provvedere alla chiusura della nuova piazza di Roiano, per effettuare il rifacimento delle volte, a causa dell'erosione del sottosuolo causato dal torrente Martesin.

Aumentare la sicurezza dei cittadini

L'Assessore Sandra Savino ha sottolineato come il progetto sia finalizzato all’eliminazione delle cause di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e all’aumento del livello di sicurezza dei cittadini attraverso il ripristino della qualità dei manufatti, della viabilità del territorio comunale degradati dalla normale usura, talvolta aggravata da interventi reiterati sui sottoservizi. I lavori lungo le strade, i marciapiedi, le scalinate e i torrenti, verranno realizzate anche grazie alla volontà del Sindaco Dipiazza, impegnatosi personalmente per assicurare la sicurezza veicolare e pedonale di tutti i suoi cittadini.

I primi interventi

Il primo step prevede la presentazione dei bandi entro dicembre 2022 e l'inizio dei lavori nel 2023; per la manutenzione dei marciapiedi la città è stata divisa in due zone: sud e nord. Il totale di previsione di spesa per il rifacimento dei marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche è di oltre un milione di euro.

Gli interventi consisteranno nel risanamento radicale dei marciapiedi mediante demolizione e ricostruzione degli stessi, adeguamento delle conche degli alberi dove presenti in accordo con il Servizio ambiente, verde e igiene urbana, e completando gli interventi con la formazione, dove previsto, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, di scivoli atti al superamento del dislivello del marciapiede da parte di disabili motori e alla segnalazione dell’attraversamento pedonale ai disabili visivi grazie all’inserimento di elementi tattiloplantari.

Riqualificazioni scalinate, pulizia torrenti e manutenzioni gallerie

Importanti riqualificazioni riguarderanno anche le scalinate, la pulizia dei torrenti e manutenzioni nelle gallerie; tutti gli interventi sono stati decisi tenendo in considerazione anche le segnalazioni dei cittadini. A disposizione per i lavori di manutenzione delle scalinate, una cinquantina censite e un centinaio non censite, c'è un importante finanziamento di circa 200mila €; stesso importo è previsto per la pulizia dei torrenti, e della vegetazione intorno. Il primo torrente ad essere interessato dalla pulizia sarà il torrente Chiave, dove si interverrà togliendo i sedimenti a mare, liberando il tappo che si forma e allaga la città. Le operazioni di pulizia interesseranno anche i torrenti minori, ad esempio quello di Grignano, Montorsino ma anche quelli più importanti come il torrente Settefontane e Farneto. Piccole opere di risanamento riguarderanno anche le gallerie con un finanziamento di 100mila €