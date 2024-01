In città arriva Bellocchio, ma il suo ufficio stampa dice no alle interviste

TRIESTE - Le interviste no, ma il premio sì, grazie. Oggi 23 gennaio, nell'ambito della 35esima edizione del Trieste Film Festival è il giorno del regista Marco Bellocchio, nel capoluogo regionale per ritirare il premio della critica per il miglior film italiano dell'anno precedente. La pellicola in questione è “Rapito”, ed è stato indicato come vincente dal Sindacato nazionale critici cinematografici Italiani che, ancora una volta, ha scelto il palcoscenico del Politeama Rossetti per premiare, all'inizio del nuovo anno, i migliori titoli usciti nelle sale nell'anno appena trascorso.

Ma alle tante richieste pervenute al festival da parte degli organi di informazione sulla possibilità di intervistarlo, lo staff dell'ottantaquattrenne regista pluripremiato ha detto no. "Nel ringraziarvi e molto del vostro interesse e delle vostre richieste sono purtroppo spiacente di comunicarvi che per Bellocchio l'invito ad attività stampa è stata declinata dal suo ufficio stampa" questo il comunicato emesso dal festival che conclude la nota sostenendo che il regista "sarà comunque sul palco a ritirare il premio".