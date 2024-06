Canottiere paralimpico triestino arriva sesto in coppa del mondo

Marco Frank, del Gruppo sportivo Vigili del fuoco Ravalico di Trieste, arriva sesto alla Coppa del Mondo. Si sono infatti appena concluse a Poznan, in Polonia, le regate valevoli per la terza e ultima tappa di Coppa del mondo di canottaggio. Il canottiere paralimpico ha chiuso l'avventura in terra polacca con il sesto posto nella specialità del 4 con timoniere PR3. Frank, "promosso" a capovoga, assieme ai compagni di barca Greta Elizabeth Muti, Tommaso Schettino, Carolina Foresti ed Enrico D'Aniello al timone, ha battagliato sino a metà percorso con gli altri equipaggi, dovendo poi piegarsi all'attuale superiorità di Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania e Australia. A due mesi dall'inizio dei Giochi Paralimpici di Paris 2024, appuntamento clou della stagione agonistica, le ambizioni per ben figurare restano intatte per l'atleta bianco-rosso del Ravalico.