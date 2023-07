Il "Mare dentro" protagonista del 21esimo numero di IES Magazine

TRIESTE - Giovedì 6 luglio, nella splendida cornice di Villa Bonomo, è stato presentato il ventunesimo numero di IES Magazine, il trimestrale turistico prodotto dalla Prandicom e diretto da Giovanni Marzini che racconta la nostra città a chi viene da fuori. L'evento ha riscosso un grande successo e ha offerto ai partecipanti l'opportunità di esplorare il concetto di "mare" in tutte le sue sfaccettature. Il tema di questa nuova edizione, infatti, è "Mare dentro", un viaggio attraverso storie, ricette, sentieri da esplorare e molto altro ancora. Un'occasione unica per scoprire e comprendere in profondità la relazione tra l'uomo e il mare di Trieste. Il nuovo numero di IES, che si può trovare grauitamente nei migliori locali, hotel e negozi della città, sarà inoltre distribuito a tutti i partecipanti all'Assemblea Generale dei soci della Camera di Commercio Italo-Tedesca, in collaborazione con la TAL IES, che si terrà il prossimo martedì 11 luglio a Monaco di Baviera.

Il gioco di IES

Per celebrare questo lancio, IES Magazine ha anche organizzato un gioco aperto a tutti. Per partecipare basterà rispondere alla domanda "Il mare di Trieste cosa significa per te?" e inviare la risposta - una frase o una singola parola - al profilo Instagram di IES Magazine. Tutte le risposte saranno poi rese pubbliche sui canali social della rivista. E non finisce qui. A fine mese verrà anche aperta l'enorme bottiglia che conserva tutte le risposte cartacee raccolte nel corso della presentazione, creando così un momento di condivisione unico e stimolante sul nostro mare.