"La Vitovska per promuovere il Carso"

DUINO - "Questo è un evento importante per il territorio, perché racconta e spiega un'eccellenza di nicchia che promuove il Friuli Venezia Giulia in quell'ambito di consumatori e turisti che cercano l'originalità e soprattutto la qualità". Lo ha detto ieri 28 giugno a Duino l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante il convegno 'L'origine crea il prodotto o è il prodotto a creare l'origine?', organizzato nell'ambito della 18.a edizione di Mare e Vitovska in Morje'. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, non a caso il supporto all'evento è arrivato da PromotursimoFvg, proprio per la finalità di far conoscere a un pubblico sempre più ampio uno dei prodotti più ricercati del Carso.

Tra gli ospiti Farinetti

Tra i partecipanti al Convegno, oltre al sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec, anche l'imprenditore Oscar Farinetti, nei confronti del quale l'assessore ha pronunciato parole di ringraziamento per aver scelto, alcuni anni fa, di aprire il punto vendita enogastronomico di Eataly sulle rive a Trieste. "La presenza di Farinetti - ha aggiunto Roberti - testimonia la bontà di questo progetto di promozione della Vitovska e del territorio carsico, perché la sua particolare esperienza di

imprenditore può essere importante per apprendere gli strumenti comunicativi e commerciali che portano al successo di un prodotto".