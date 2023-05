Moda, scienza, sport e ambiente: dal 26 maggio al via "Mare Nord Est"

Moda, cultura, ambiente, sport e scienza vi aspettano per la 12esima edizione di Mare Nordest, la manifestazione che promuove la cultura del rispetto per il mare. L'edizione 2023, che quest'anno gode anche del patrocinio del Ministero dell'Ambiente, si terrà dal 26 al 28 maggio in piazza Unità, dove verrà allestita una doppia tensostruttura che ospiterà incontri, conferenze, seminari e laboratori per bambini e pubblico in genere a cura del Polo composto dai partner scientifici (OGS e Museo Nazionale dell'Antartide), Centro Studi Astronomici Antares e VisitMalta. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala giunta del Comune di Trieste. Presenti tra gli altri, l'Assessore comunale alle Politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi, l'Assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, Roberto Bolelli ed Edoardo Nattelli (General Manager) della società sportiva mare Nordeste, L'atleta paralimpico Matteo Parenzan e, in videocollegamento, il Presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, Paolo Ferraro.

Tridente d'Oro

Anche quest'anno verranno riproposte la Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee a cura dell'accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee, giunta alla seconda edizione e l'immancabile cerimonia di conferimento dei premi "Tridente d'Oro”, che sarà presentata dal giornalista Francesco Cardella. Un premio considerato il "Nobel delle attività subacquee" e che, in oltre sessant'anni, è stato conferito ad oltre 200 personaggi celebri, tra cui Jacques-Yves Cousteau, Walt Diseny, Folco Quilici, Jacques Piccard ed Enzo Maiorca. "Tra i premiati - illustrati dal Ferraro - spicca Theo Mavrostomos, altofondalista francese che l'uomo che ha raggiunto la maggiore profondità equivalente sottomarina toccando i 701 metri di pressurizzazione in ambiente iperbarico, anche parzialmente allagato.

Alla II Rassegna internazionale delle Attività subacquee e alla cerimonia di conferimento del premio Tridente d'oro parteciperanno in veste di relatori, il video e fotoreporter Piero Mescalchin con alle spalle 3mila immersioni nell'Alto Adriatico, Neven Lukas, ex presidente della Croatian Diving Federation -HRS e membro delle spedizioni sui relitti della corazzata Szent Istvan e del bombardiere B-17 della Seconda guerra mondiale "Vis Flying Fortress" e Massimo Capulli, che ha condotto per l'Università degli studi di Udine la prima campagna di archeologia subacquea lungo il versante marino dell'isola del Lido di Venezia.

I testimonial

Due i testimonial di questa edizione: Sergio Davì, gommonauta che collabora al programma televisivo "Lineablu" autore di traversate di grande percorrenza e Matteo Parenzan, Campione del mondo di Tennistavolo nella sua categoria e attuale numero 4 del ranking mondiale. "Sono felice di essere qui e di sentir parlare di iniziative per i giovani e per le persone disabili. Fin da piccolo per me lo sport è stato un punto di riferimento da cui partire per cercare una vita il più possibile simile a quella dei miei coetanei, in modo da sentirmi uguale a loro e soprattutto di avere sogni e degli obiettivi da inseguire che mi accompagnassero nel corso della mia vita in tutti i suoi aspetti".

Le novità di quest'anno

Tra le novità di quest'anno, la prima edizione della gara nazionale di Nuoto Pinnato Fondo sulla distanza di 3000 metri "Trofeo Mare Nordest" aperta a tutti i nuotatori pinnati della seconda e terza categoria, juniores, seniores e master e il Trofeo Aqua Team Ghise, gara promozionale valida per il Campionato provinciale e regionale del Friuli Venezia Giulia. Non solo cultura, sport e scienza: tra gli eventi della 12esima edizione spicca anche la sfilata "Trieste Sustainable Fashion Sfilare il Mare", nata dalla collaborazione con la fiber artisti Giuliana Balbi, la visual artist, fotografa e scrittrice Qing Yue e le stiliste Maja e Petra Oblak e la designer Gaja Hanzel. Il programma completo è presente sul sito www.marenordest.it