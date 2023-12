Mareggiata: al via da gennaio i lavori in strada per il Lazzaretto

MUGGIA - Inizieranno a gennaio i lavori per il ripristino del tratto di strada per Lazzaretto, recentemente devastata dalle mareggiate dello scorso novembre. Lo annuncia il sindaco di Muggia Paolo Polidori, parlando di "una viabilità fondamentale per il nostro territorio, per il suo collegamento con la Slovenia". La Protezione Civile regionale si è impegnata a farsi carico in urgenza dei lavori di rifacimento della strada e del rinforzo della scogliera, indispensabile per prevenire danni futuri.

Polidori dichiara di aver “proposto la possibilità di approfittare della situazione per ripensare completamente a quel tratto di strada con un allargamento della carreggiata e della zona balneabile, ma i tempi necessari per le autorizzazioni in mancanza, a tutt’oggi, di una nomina commissariale al Presidente Fedriga, non ci permettono di procrastinare l’opera. Strada per Lazzaretto potrà quindi essere riaperta tra circa due mesi, in largo anticipo sulla prossima stagione estiva”.