Mareggiata, Barcola ha cambiato volto: lungomare devastato e transennato (FOTO)

TRIESTE - Da Barcola a Miramare la mareggiata ha cambiato volto alla costa, dove fino a poche settimane fa i bagnanti prendevano il sole, approfittando di un autunno che sembrava clemente. Transennato per la maggior parte il lungomare della pineta di Barcola, ma le barriere vengono per lo più ignorate dai triestini che non rinunciano alla loro passeggiata del sabato mattina, approfittando di un rinnovato e quasi surreale clima estivo. Qualcuno, al Cedas e ai Topolini, prende perfino il sole. Tornando alla pineta, i sampietrini sono stati completamente sradicati fino a portare alla luce ampie aree del cemento sottostante, mentre la pineta è invasa dai cubetti di porfido. Alcune delle panchine in pietra sono state spostate di alcuni metri. La copertura anti caduta sotto i giochi dei bimbi non c’è più.

Sul posto una ventina di addetti del Comune, con Italspurghi e Acegas e l’assessore all’Urbanistica Michele Babuder a coordinare i primi interventi di messa in sicurezza: “Al di là del manto, è la linea di costa che in tanti punti si è sollevata - spiega Babuder - e bisognerà verificare linea frangiflutti. Anche gli scogli si sono abbassati ovunque”. È stato necessario chiamare la polizia locale per allontanare le persone che ancora insistono a ignorare i divieti. Viale Miramare, rimasto chiuso al traffico per tutta la notte, è stato riaperto alle 9:30 di stamattina.

Procedendo dalla pineta verso Miramare i danni continuano, a partire dalla spiaggia subito dopo la pineta, dove i resti dei pedalò sono ammucchiati lontano dal mare (alcuni sono arrivati alla fontana di Barcola), e la statua della "mula" è stata divelta. Gravi i segni della mareggiata al Pane Quotidiano, dove la terrazza in legno è stata distrutta dalle onde, che hanno anche sfondato le vetrate sul mare e sono penetrate all’interno del locale.

I Topolini (zona riqualificata di recente) non sono stati risparmiati, con interi scalini staccati, ringhiere metalliche deformate (anche quelle degli accessi al mare), le colonne degli spogliatoi erose e la guaina protettiva dell’ottavo topolino ha ceduto in più punti. Crepata e accidentata in diverse zone anche la pavimentazione della banchina sottostante le terrazze. Anche in quest'area è stato interdetto l’accesso. I danni maggiori si sono verificati al terzo topolino: completamente distrutta la rampa per l’accesso al mare alle persone disabili, sia la pavimentazione che le ringhiere, piegate e a tratti spezzate. La spiaggia tra il primo e il secondo topolino si è ridotta a una misera striscia di ciottoli, larga poco più di un metro.

Il chiosco "Stuberl Marine", in prossimità del Molo G, ha riportato "danni per almeno 10mila euro”, come riferito dal personale, e le zone danneggiate non mancano nemmeno nel tratto del "California", fino al bivio di Miramare, dove interi blocchi della pavimentazione sono stati divelti in più lasciando voragini sulla linea della costa. Il bagno Sticco è distrutto, invaso di macerie dalle provenienze più disparate, le onde hanno fatto a pezzi la recinzione del molo e sradicato grandi lastroni di cemento, fino ad aprire le guaine metalliche dei cavi elettrici.

Avvicinandosi al parco di Miramare si nota l'effettiva altezza raggiunta dalle onde, che sono arrivate a danneggiare anche il parcheggio degli autobus. Il parapetto che dà sul mare, infatti, è crollato in più punti ed è stata sfondata la recinzione, da cui ora mancano svariati pilastri di cemento. Dove il suolo ha ceduto si è creato uno strapiombo senza protezione, ora messo in sicurezza con le transenne. Entrando nel parco, il mare sembra aver “graziato” la zona intorno al castello, il molo e la sfinge sono intatti, così come la scalinata. Anche a Grignano si percepisce il passaggio della mareggiata ma senza significative conseguenze. Al bagno "Sirena", in particolare, ci sono stati danni ai bungalow.

Retrocedendo verso Trieste la situazione al Club del Gommone è disastrosa, con "danni da 400 a 600mila Euro", come riferito dal presidente Gianluca Coidessa. Buona parte degli scogli sono stati scaraventati nell'ampia area antistante che ora è un campo di battaglia, con le coperture di erba sintetica completamente sradicate. Erosa la porzione di costa che fa da barriera contro il vento e le onde per le altre realtà sportive tra cui il circolo velico Sirena (danneggiato a sua volta), il Saturnia e la Società Velica Barcola e Grignano.

"Questo fronte del terrapieno - spiega Coidessa - è la protezione di tutto ciò che sta a monte, quindi stiamo cercando di riposizionare gli scogli come nella situazione iniziale, perché altrimenti la prossima mareggiata potrebbe danneggiare anche gli altri allo stesso modo. "Il Comune - ha spiegato poi il consigliere comunale Filippo Dall'Agata, presente in loco - ha perso quattro metri di terrapieno nella zona in cui sorgerà la cittadella dello sport". Le previsioni prevedono mareggiate anche a partire da questa notte e, nonostante le operazioni di messa in sicurezza siano già iniziate, per il momento la città rimane con il fiato sospeso.